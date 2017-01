Kvinden&Samfundet Redaktionen Arkiv Et tidsskrift med en lang historie Kvinden&Samfundet er verdens ældste kvindeblad. Første nummer udkom i 1885 og bladet er løbende udkommet siden. Et kvindepolitisk blad Kvinden&Samfundet henvender sig til alle, der har interesse i køns- og kvindepolitiske problemstillinger. Bladet sætter fokus på aktuelle temaer inden for områderne køn, kultur og politik. Under fanen arkiv kan du læse de tidligere blade fra 2004 og frem til 2014, samt udvalgte artikler fra bladene fra 1996 og frem. Hvis du ikke får tilsendt Kvinden&Samfundet automatisk, kan du købe de nyeste udgaver i vores webshop. Hvis du ønsker at læse de første numre af Kvinden&Samfundet i perioden 1885-1916, kan du finde dem i KVINFOs elektroniske tidsskriftsdatabase.